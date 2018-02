Com o avanço da tecnologia, não é só o Campeonato Paulista ou o Estadual do Rio que são transmitidos. Neste ano, o Campeonato Paranaense está disponível para quem estiver disposto a pagar R$ 150 por todos os jogos, ou R$ 30 por uma partida. O veículo é a internet, numa parceria entre os clubes do Estado e a Federação Paranaense de Futebol. Para mais detalhes, acesse o site www.fpftv.com.br.

