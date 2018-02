Carlitos é o mais novo ‘gordito’

O ‘inferno das balanças’ não é mais uma exclusividade brasileira. Em tempos da pesquisa que apontou um grande aumento de obesos no Brasil, o mais novo gordinho do futebol é um argentino: Carlitos Tevez. Em uma matéria publicada pelo jornal inglês Daily Mail, o ex-atacante do Corinthians vem descontando sua frustração – seu time, o West Ham United é o último colocado na Premier Legue – na terra da rainha comendo muito fish and chips, o mais tradicional e gorduroso prato da insossa culinária britânica.

Ao contrário dos Ronaldos, que negaram a condição de ‘rolhas de poço’ na Espanha, o Hermano admite a protuberância abdominal e compara sua situação com as vividas por jogadores como Wayne Rooney, do Manchester United e o ex-craque Paul Gascoigne, dois grandes alvos da ‘patrulha da boa forma’ na imprensa inglesa.

“Eu adoro essa comida, é excelente”, confessou Carlitos, que na artilharia da competição segue com o magrinho saldo de apenas um gol. Será que o segredo para voltar a ser o artilheiro dos tempos de Boca Juniors e Corinthians não seria juntar a fome com o vontade de comer… a bola?