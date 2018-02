Carnaval na NBA

Os romanos acreditavam que fevereiro dava azar, aliás, por isso ele só tem 28 dias. Porém, para os brasileiros na NBA, bem que poderia ter 32. Leandrinho, Anderson Varejão e Nenê brilharam neste mês em suas equipes: Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets, respectivamente.

Entre os brazucas que jogam na Liga, Leandrinho é o que tem uma situação mais definida. Tido como um dos melhores ‘sexto jogador’ (um tipo de reserva de luxo, que está no banco, mas tem a total confiança do técnico de que entra e muitas vezes resolve uma partida), o armador/ala-armador do Suns terminou fevereiro com belas atuações que renderam a ele 19,3 pontos de média – com 47,5% de acertos em arremessos de quadra e 57,5% em lances de 3 pontos.

Pelo visto a boa relação que tem com o armador titular, o canadense Steve Nash, vem dando melhores resultados a cada ano. E o motivo do entrosamento, por incrível que pareça, é o futebol. Nash é apaixonado pelo nobre esporte bretão e esse amor, de acordo com o próprio Leandrinho, ajudou a quebrar o gelo.

Mas não é só o gelo que Leandrinho vem quebrando. A cada jogo o brasileiro acaba com as barreiras que enfrentava quando chegou a Phoenix e neste mês, ajudado por uma suspensão de Raja Bell, ala-armador titular, assumiu a titularidade da posição em algumas partidas e na campanha de oito vitórias e cinco derrota do Suns, fez uma média de 4,4 assistências e 3,2 rebotes.

Se bem que falando em aproveitar a oportunidade, o ala-pivô Anderson Varejão agarrou a sua com unhas e dentes. Após a contusão do pivô lituano Zydrunas Ilgauskas, o cabeludo Varejão assumiu a posição e não decepcionou nenhum fã do Cleveland Cavaliers. Ele fechou este mês com médias de 8,3 rebotes, 7,8 pontos (49,3% de acertos de arremessos de quadra), 1,8 roubos de bola e 1 toco. Nada mal para o garoto de Colatina(ES).

Já o mais antigo da turma na Liga, o ala-pivô Nenê também teve de se acostumar a jogar mais no garrafão substituindo o contundido pivô Marcus Camby no Denver Nuggets. Atuando ao Lado de Carmelo Anthony e Allen Iverson, o estilo de jogo do time não favorece muito o brasileiro, mas ele vem fazendo bonito, com 11,1 pontos de média em fevereiro. Aliás, fechou o mês com chave de ouro. Nesta quarta-feira o Nuggets bateu o Orlando Magic por 111 a 101 e Nenê conseguiu seu recorde de assistências na temporada: 4. Mas não ficou só por aí. Marcou 12 pontos, pegou 8 rebotes e deu 2 tocos.

Sem patriotismos, em fevereiro, os brasileiros fizeram o carnaval nas quadras da NBA.