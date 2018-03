Clichês marcam o fracasso rubro-negro

Clichês. Por mais que eu queria deixá-los de lado, terei de utilizá-los para resumir o vexame histórico do Flamengo na Libertadores. O primeiro deles, como não poderia de ser, é o “Maracanazo”. Ele vem à mente de qualquer apreciador do futebol ao ver o que aconteceu no Estádio do Maracanã.

Independente do time de coração, todo brasileiro dava como certa a classificação do Flamengo às quartas-de-final da Libertadores. O problema, no entanto, foi que os jogadores, a comissão técnica e a diretoria tinham o mesmo pensamento do torcedor. O exemplo disto foi a festa feita, antes do início da partida, ao técnico Joel Santana, que fez seu jogo de despedida, já que comandará a seleção da África do Sul. O presidente do Flamengo, Marcio Braga, juntamente com seu fiel escudeiro, Kleber Leite, comandou a festa, que até tinha um “palhaço” contratado para animar a torcida rubro-negra, o América-MEX, que havia sido derrotado, na primeira partida, por 4 a 2, e que também amargar a lanterna do Campeonato Mexicano.

O América, no entanto, tinha outros planos. Apesar da maquiagem posta em sua cara pelo Flamengo, o time mexicano tratou de realizar palhaçadas sem a mínima graça para a torcida rubro-negra. A primeira o torcedor relevou. Pensou que era apenas um ingrediente para apimentar a festa. Assim, a farra continuou, já que “papai Joel” fazia sua despedida.

Aos poucos, a palhaçada mexicana passou a ser uma “novela mexicana” com o segundo gol do América. Aquilo que parecia impossível já começa a incomodar os planos de conquistar a América do time flamenguista.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Papai Joel”, no entanto, aprontaria das suas. Assim como fizera na partida da conquista do bicampeonato estadual, o treinador colocou o time à frente, tirando o volante Kléberson para a entrada de Obina. Mas o truque do treinador não funcionou desta vez. Pior: a torcida começou a ficar impaciente e detectou um “bicão” na festa, Souza, que saiu vaiado para a entrada de Tardelli.

A dupla Obina e Tardelli parecia fora de sintonia. Talvez com o pensamento ainda estivesse nas comemorações do título carioca. Melhor para o América, que resolveu, de vez, dar o tom da festa rubro-negra com um gol chorado, aos 33 minutos do segundo tempo. Aí, a festa já tinha ido para o brejo. A América, neste ano, não seria do Flamengo.

Pasmos, alguns flamenguistas deixaram o Maracanã em busca de culpados, causando confusão e demonstração de falta de espírito esportivo. Afinal, o palhaço da festa era para ser o América-MEX, mas, assim como o “mundo dos clichês” já nos ensina, jogo de futebol não se ganha de véspera. É preciso esperar o apito final.

SÃO PAULO x FLUMINENSE

Como esperado, o São Paulo encontrou dificuldades, mas venceu o Nacional por 2 a 0 e agora terá pela frente o Fluminense nas quartas-de-final da Libertadores. O time carece de um meia, como o próprio goleiro Rogério Ceni afirmou. Já o Fluminense tem dois: Thiago Neves e Conca.

A questão a ser explorada neste confronto é detectar o que realmente importa na Libertadores: um time aguerrido ou uma equipe com qualidade técnica? Teremos a resposta no dia 21, no Maracanã.