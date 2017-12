Coitado do Mengão

Para vocês verem como anda a situação do Flamengo. Passei este fim de semana no Rio e queria ir ao Maracanã ver Flamengo x Internacional. Tinha vontade de ver o velho Maraca antes do fechamento para o Pan (fechamento, aliás, criminoso, que interfere no campeonato e adia jogos que poderiam ser muito interessantes). Convidei um amigo carioca, flamengo fanático e juramentado, que me respondeu da seguinte forma: “Você está louco? Deixa o Flamengo pra lá. Quando eles contratarem uma meia dúzia de bons jogadores, eu volto a ver o time”. É assim. Se vocês conhecessem o personagem, entenderiam o tamanho do meu espanto com a resposta dele. E quantos outros torcedores no Brasil não estarão desertando dos estádios por causa da fraqueza dos seus clubes de coração?

