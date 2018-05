Colorados otimistas com ajuda rival

O Internacional já está concentrado e à espera do Santo André para o jogo de domingo. Seus torcedores também esperam este jogo e o do rival Grêmio – que, se vencer, ajuda o time colorado. Uma pesquisa do portal “Clic RBS” aponta: 60% acreditam, sinceramente (ressalta a pergunta feita), que os resultados da rodada ajudarão.

A equipe provável para o jogo – o treino foi fechado no Beira-Rio neste sábado: Lauro; Danilo Silva, Bolívar, Índio e Kleber; Sandro, Andrezinho, Giuliano e D’Alessandro; Alecsandro e Marquinhos.