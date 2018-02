Com três é pior

O Corinthians continuará usando três zagueiros na partida de domingo contra o Noroeste, no Pacaembu. Com Betão suspenso (de novo), o técnico Emerson Leão vai de Marcus Vinícius, Gustavo e Marinho. Indignado com a qualidade do trio alvinegro, um amigo soltou essa recentemente: ‘escalar três zagueiros é um erro de Leão, sobretudo se eles forem Marinho, Gustavo e Betão ou Marcus Vinícius.’ Agora a pérola: ‘como são três pernas de pau, a chance de lambança com três em campo é um terço maior que a chance de lambança com apenas dois’. Olhei para ele, cocei o queijo e disparei: há certa lógico nisso… Ele deu risada.

