Começo ainda morno e sem favoritos

O Campeonato Brasileiro deste está só começando (apenas quatro rodadas realizadas) e mais uma vez a sensação é de que tudo será diferente no final. Botafogo, Paraná, Corinthians e Vasco estão na zona de classificação da Copa Libertadores neste momento, com Juventude, Goiás, América-RN e Internacional na zona de rebaixamento (com Santos e Cruzeiro bem próximos).

Não acredito que ninguém tenha dúvidas de que a situação será diferente já na virada de turno. Ainda não é possível apontar os favoritos ao título (o Santos, por exemplo, sofrerá com uma debandada de jogadores, já que a maioria tem contrato até julho) e nem os que vão cair (o América, que é apontado por quase todos já surpreendeu os santistas na própria Vila Belmiro).

Por enquanto, está valendo a fórmula da boa organização. É isso que leva o Corinthians a ter uma boa campanha, assim como o Botafogo. A pergunta que fica é como reagirão após perder dois ou três jogos seguidos. E, por outro lado, é o que falta a times como o São Paulo, em crise pelas eliminações, mas no caminho para voltar a subir.

Que se faça justiça

Mais um gol mal anulado: aos 48 minutos do segundo tempo, quando Márcio Careca cobrou falta e Luís Henrique, vindo de trás, marcou. O auxiliar deu impedimento e o São Paulo ganhou por 1 a 0 do Paraná. Falha no mesmo estilo da cometida pela auxiliar Ana Paula Oliveira e que lhe rendeu uma suspensão. Que o exemplo seja seguido.