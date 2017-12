Comemorar gol rende suspensão a policial

A polícia de Lanús, na Argentina, anunciou nesta segunda-feira a suspensão de um soldado por “uma grave falta de ética no exercício de sua profissão”. O motivo: a comemoração de um gol. Este policial (cujo nome não foi divulgado) trabalhava na partida Lanús 0 x 3 Estudiantes de La Plata, disputada no último sábado, pelo Campeonato Argentino, décima rodada do Torneio Clausura.

O oficial pertence à Brigada de Infantaria de La Plata e comemorou o gol do Estudiantes, bem na frente da torcida do Lanús. Com isso, criou-se uma confusão generalizada (vários objetos foram arremessados em sua direção e a partida foi paralisada) e este precisou ser retirado de campo. Assim que chegou para trabalhar, no dia seguinte, foi comunicado de sua suspensão por dez dias – sem remuneração – pelo capitão Adrián Castelli, que recebeu várias denúncias logo após o jogo.