Um grupo musical alemão gravou um tema para a Copa do Mundo. O clipe é inicialmente interessante, a música é legal, mas do meio para o fim fica esquisito. Do meio da platéia, surge um alemãozão completamente pelado. Sobe no palco, bate palma, canta, uma coisa ridícula. No Brasil, estamos acostumados com moças bonitas e simpáticas nos comerciais, clipes,…Mas teve gente de Berlim que me ligou e disse: “Bonito o rapaz, hein?” Ô louco !

