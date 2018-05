Para quem acha que o Maracanã não tremeu com a torcida do Flamengo no último domingo na conquista do Brasileirão, segue um vídeo que mostra bem o que aconteceu com a sala de imprensa.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/17qooBg52gM” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]