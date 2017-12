Conduta nada apropriada

A expulsão de Zé Roberto por mostrar a camisa do Santos aos torcedores do Corinthians virou polêmica na semana passada, mas está longe de ser um caso único. Na Inglaterra, o meia Joey Barton, do Manchester City, foi multado em 2 mil libras (R$ 8.000) pela Federação Inglesa (FA) por conduta imprópria e incitação de distúrbios durante o jogo de sua equipe contra o Everton, no último dia 30, em Liverpool, pelo Campeonato Inglês.

A atitude de Barton? Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, em que sua equipe obteve o empate por 1 a 1 já nos acréscimos, ele abaixou o calção e mostrou a bunda para os torcedores rivais. Agora, o jogador ficará sob observação e pode receber punição pesada se repetir atitudes antidesportivas.