Conversa de bar (padaria)

“Mamão com açúcar essa final para o Santos”. A frase foi dita num balcão de padaria por um personagem que mexia seu adoçante no café. Homem bem vestido e educado. Nenhum dos atendentes ousou contestá-lo talvez pela máxima de o cliente ter sempre razão. Aí o cara cresceu. Continuou dando mil motivos para a conquista santista, um monte de lugar-comum do futebol: o Santos tem melhores jogadores, time acostumado a disputar final, técnico experiente, torcida a favor…

Até que alguém teve coragem para lembrar o estimado cidadão que o São Caetano havia eliminado o São Paulo e apresentado futebol de ‘gente grande’ na semifinal. Estava, portanto, credenciado a ficar com o caneco também. Opa! Pintou aquele silêncio. E o assunto morreu.

Moral da história: até mesmo o mais confiante santista entra nesta decisão com o pé atrás. E digo: com motivos.

