Copa do Mundo de Clubes da Fifa distribuirá US$ 15 milhões

Disputar, mesmo que seja uma partida, da agora Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no Japão, está se tornando cada vez mais atraente. Na 3.ª edição, de 10 a 17 dezembro deste ano, serão US$ 15 milhões (cerca de 32 milhões de reais) de cachê para distribuição entre os seis participantes. É atrativo, claro, para os times não-europeus, que faturam muito mais nos campeonatos de seus países e do continente.

A lista com os cachês dos participantes (bancados pela Toyota, patrocinadora do evento): para o campeão US$ 4,5 milhões (quase 10 milhões de reais); para o vice-campeão US$ 3,5 milhões (cerca de 7,6 milhões de reais); já para o terceiro colocado US$ 2,5 milhões (quase 5,5 milhões de reais); para o quarto colocado US$ 2 milhões (cerca de 4,3 milhões de reais); para o quinto colocado US$ 1,5 milhão (cerca de 3,2 milhões de reais); e, por fim, para o sexto colocado, US$ 1 milhão (quase 2,2 milhões de reais).

Já estão confirmados no torneio o brasileiro Internacional (campeão da Copa Libertadores), o espanhol Barcelona (campeão da Liga dos Campeões), o mexicano América (campeão da Copa dos Campeões da Concacaf) e o australiano Auckland (campeão do Campeonato de Clubes da Oceania). Ainda faltam serem definidos os vencedores da África e da Ásia.