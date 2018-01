Copa do Mundo é motivo de disputa política na África do Sul

Um grupo civil da África do Sul, que participa do Afriforum – evento que está sendo realizado no país para discutir a situação do continente – quer aproveitar a legislação da Fifa com a realização da Copa do Mundo de 2010 para tentar diminuir o poder do governo (leia-se do Ministério do Esporte), segundo o site de notícias News24.com.

Baleka Mbete, coordenador da pauta de discussão, diz que a legislação do país dá poderes ao ministro de intervir nos eventos, o que contraria a legislação da Fifa – que exige total independência dos governos. A petição pedindo a mudança na legislação foi aprovada e será enviada à Assembléia Nacional. Não há prazo para votação.