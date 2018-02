Corinthians acerta em contratar Mano Menezes

O Corinthians acertou na contratação do técnico Mano Menezes. Experiente, ele sabe como reestruturar uma equipe. Prova disso foi o bom trabalho realizado no Grêmio, onde conseguiu levantar a equipe com o título da Série B, em 2005 – isso sem falar do vice da Copa Libertadores deste ano.

O desafio de Mano no Corinthians, entretanto, será muito maior, uma vez que ele pega um clube endividado (R$ 95,7 milhões), que não deve contratar grandes jogadores para a temporada 2008.

Até formar um grupo equilibrado, o técnico deve encontrar algumas dificuldades no início do trabalho, principalmente na disputa do Campeonato Paulista (dia 16 de janeiro) e da Copa do Brasil (em fevereiro). Mas para a Série B, ele já deve ter uma equipe capaz de recolocar o Corinthians na elite.

A contratação de Mano foi o primeiro grande acerto da administração de Andrés Sanchez. Ele é o técnico ideal para o Corinthians neste momento, muito mais do que Vanderlei Luxemburgo, que também foi cogitado para o cargo.