Corinthians dá a volta por cima dentro de campo

Aos poucos, o Corinthians traça seu caminho de volta à Copa Libertadores. Isto parece loucura, uma vez que o time foi rebaixado à Série B em dezembro do ano passado, mas não é. Depois de seis meses, a equipe está na semifinal da Copa do Brasil e perto de conquistar uma vaga à competição internacional.

A torcida do Corinthians deve estar eufórica, com razão. Ao que tudo indica, Mano Menezes encontrou a forma correta da equipe jogar. Herrera melhorou, assim como Lulinha e até Acosta. Se mantiver o pique, o time tem tudo para dar a volta por cima com o título da Copa do Brasil.

Agora, nem tudo é maravilhoso na vida corintiana. Não existirá a mesma facilidade encontrada diante do São Caetano na semifinal. Botafogo e Atlético-MG são clubes tradicionais e tão sedentos por um título quanto o Corinthians. E, se o time de Mano passar à final, possivelmente encontrará uma pedreira vestida de vermelho, o Internacional. O Sport, no entanto, prometeu mudar o rumo da história. Vasco, apesar da torcida do meu lado emocional, corre por fora.

LIBERTADORES

Acontece nesta quarta-feira o esperado confronto entre São Paulo e Fluminense. Seja qual for o vencedor, espero um grande espetáculo. O São Paulo faz tempo que não dá ao seu torcedor uma exibição de gala. Talvez, com um adversário gabaritado como o Fluminense, o bom futebol são-paulino reapareça.