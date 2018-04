Corinthians e São Paulo têm compromissos interessantes na fase de Grupos da Libertadores. As duas equipes brasileiras tentam garantir suas classificações no ‘Grupo da Morte’, tido como o mais difícil da competição. O Corinthians lidera com 6 pontos em dois jogos, e o São Paulo soma 3 também em duas partidas. Os rivais são Danubio e San Lorenzo. Você acha que os dois times brasileiros passarão para a fase seguinte da Libertadores?

Corinthians e São Paulo conseguirão passar para a próxima fase da Libertadores? Sim, os dois vão se dar bem no Grupo da Morte

Não, apenas o Corinthians vai se classificar

Não, apenas o São Paulo vai garantir vaga

Não, as vagas ficarão com Danubio e San Lorenzo