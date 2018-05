Corinthians faz homenagem a Ayrton Senna

O elenco do Corinthians prestou uma singela homenagem a Ayrton Senna antes do jogo contra o Nacional-AM pela Copa do Brasil. Em tributo ao piloto, morto em 1.º de maio de 1994, os jogadores e Mano Menezes entraram na Arena Amazônia com capacetes amarelos, iguais ao modelo utilizado pelo ídolo. A ação foi idealizada pelo clube em parceria com o Instituto Ayrton Senna, gerido por Viviane Senna.

Senna era, declaradamente, corintiano, e usava frequentemente a camisa de seu time sob o macacão nas provas que disputava. Sua morte, após trágico acidente durante uma corrida em San Marino pelo Mundial de Fórmula 1, completa 20 anos e ainda comove milhões de fãs pelo Brasil e pelo Mundo.