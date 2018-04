Corinthians x Palmeiras é o maior clássico de São Paulo?

O futebol sempre foi marcado por rivalidades locais. Neste domingo, 31, acontecerá o duelo entre Corinthians e Palmeiras, no Pacaembu, pela quinta rodada do Paulistão. Será o primeiro clássico do ano de São Paulo.

Corinthians e Palmeiras possuem uma rica história de rivalidade.

O clássico, sem dúvida, é o mais charmoso da cidade.

Os confrontos contra São Paulo e Santos também são importantes, mas não geram tanta expectativa quanto o duelo entre Palmeiras e Corinthians.

Concordam com esta visão? Para vocês, qual o maior clássico de São Paulo?