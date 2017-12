Mais uma dúvida para o nosso professor Eduardo Martins. Ao conversar com os jornalistas portugueses, ele apostam no “creximento” da equipe durante a Copa do Mundo. Segundo eles, o time tem “conxiência” de que pode chegar longe na Alemanha. A discussão do porque que o som do “sc” é “x” em Portugal durou horas, mas, evidentemente, não se “xegou” a conclusão alguma.

