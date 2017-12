Crianças educadas

Essa aqui é prá alegrar um pouco nosso amigo Wilson Baldini Júnior. Da equipe do Estado, ele é o especialista em crianças, mas resolvi fazer uma observação a respeito delas, especificamente das européias – se alguém quiser, que me corrija. É impressão minha ou as crianças por aqui são muuuuuito mais comportadas do que as brasileiras ? Por todos os lugares que andei – e já foram nove cidades aqui na Alemanha – vi centenas de crianças, mas nenhuma gritando no meio da rua ou dando “barraco” com os pais – coisa que cada um aí, aposto, cansou de fazer na sua época… Será um exemplo de que bom comportamento se aprende em casa ?



