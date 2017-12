Criaram um monstro

O meu amigo Marco Justo Losso que me perdoe, mas estão deixando o limitado time da Alemanha criar corpo. Os caras estão ganhando uma motivação, que será muito difícil de derrotar daqui para frente. A festa em Nuremberg depois da vitória para a Suécia deixou Copacabana e Paulista para trás. Acho que eles já estão na final. Os mascarados argentinos não devem segurar os comandados de Klinsmann. Na semifinal, os alemães terão pela frente Itália, Austrália, Ucrânia ou Suíça. Só os italianos, com sua pancadaria, poderiam dar algum trabalho, mas não acredito. Tá com cheiro de uma nova final nós contra eles.

