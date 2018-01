Críquete é proibido na Índia

Uma assembléia civil tomou a surpreendente decisão de proibir o críquete em 28 aldeias do estado de Haryana, na Índia, depois do fracasso da seleção nacional no Mundial da modalidade.

O conselho local, composto por cinco membros escolhidos democraticamente (uma estrutura política típica da Índia chamada ‘panchayat’), decidiu que o críquete é um esporte “sem sentido, como a atual música ‘remix'”.

“Este esporte está desorientando nossos jovens, que agora voltam-se a apostar. Também provoca brigas. É melhor que os jovens afastem-se deste jogo e nem sequer o vejam pela televisão”, disse o chefe da assembléia citado nesta quarta-feira pela agência Ians.

O estado de Haryana é berço de algumas lendas do críquete na Índia, como Kapil Dev, que contribuiu para a vitória indiana no Mundial de 1983, na Inglaterra. Mas, agora, fotos de grandes jogadores do esporte foram retiradas de seus lugares de honra nas 28 aldeias de Haryana.

A Índia ainda não se recuperou do trauma da eliminação para Bangladesh no final de março na primeira rodada do atual Mundial de críquete disputado no Caribe.