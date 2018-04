Cristiano Ronaldo mereceu ganhar o prêmio de melhor do mundo de 2013?

Uma disputa que envolve Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Franck Ribéry, é, evidentemente, acirrada. Nesta segunda-feira, quem levou a melhor foi o craque do Real Madrid, que contabilizou 69 gols no ano passado – divididos entre o clube espanhol e a seleção de Portugal.

Há quem questione a concessão do prêmio sob o argumento de que o português não conquistou nenhum título em 2013.

Mas o que incomodou muito os outros indicados foi a prorrogação do período de eleição. O feito garantia que os jogos da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo fossem avaliados, mas não compreendia o período do Mundial de Clubes, o que irritou o meia do Bayern de Munique, Franck Ribéry.