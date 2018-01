Cristiano Ronaldo ‘migra’ do Fifa e gera confusão no GTA

Fifa e Grand Theft Auto (GTA): duas das franquias de mais sucesso na história dos games. Nesta semana, um canal do youtube decidiu ‘fundir’ os dois universos e o resultado é cômico. Nele, Cristiano Ronaldo gera alguma confusão na cidade de San Andreas (uma reprodução de Los Angeles), palco do último jogo da polêmica série, o GTA V. O autor explica que utilizou apenas animação para criar o vídeo, que não contou com nenhuma modificação (MODs) nos games.

CONFIRA O VÍDEO HILÁRIO