Não dá para ficar indiferente ao maior e mais saboroso clássico do futebol paulista, que acontece neste domingo entre Corinthians e Palmeiras. O jogo foi assunto a semana toda, e continuará sendo até depois do apito final no Morumbi.

E meus amigos me perguntam qual será o resultado, como se um repórter esportivo tivesse esse dom. Digo, de antemão, que não tenho. E que nunca ganhei na loteria. Já falei isso para eles, mas parece não adiantar. Seja qual clássico for, sempre vem a pergunta: ‘quem vai ganhar?’

Então, antes que eles me coloquem contra a parede, registro aqui meu palpite, mero palpite, nada mais que um palpite: DÁ PALMEIRAS. Os corintianos vão me odiar, e me chamarão de palmeirense. E se o Palmeiras perder, os palmeirenses me chamarão de pé frio. Paciência. Se tivesse de apostar na loteria, essa seria minha aposta. Seco.