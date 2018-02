Daniel Grando dá vida ao Corinthians

E o menino Daniel Grando vem de família de palmeirenses. Não seria demais supor que o atacante um dia também já vestiu o uniforme alviverde, dado por um tio ou avô, até mesmo pai. Domingo, com seu gol na vitória de 2 a 1 sobre o Noroeste, ele tirou o Corinthians da UTI e deu sobrevida ao time no Paulista. Sem aquele gol, o Corinthians poderia estar de folga hoje, já que teria chances remotas de brigar por uma vaga entre os quatro finalistas do torneio. Grando mudou essa história, virou héroi no Parque São Jorge. E talvez tenha festejado duplamente a rodada de domingo. Porque depois do jogo do Corinthians, ele acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Sertãozinho, resultado que levou o time do Palestra para a quarta posição na tabela.

