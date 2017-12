Dois jornalistas portugueses de televisão, um câmera e um repórter, brigaram na minha frente. Lembrei do meu pai imitando português falando palavrão e não consegui segurar o riso. Com medo de que alguma coisa sobrasse para mim, resolvi pegar o celular e fingir que estava falando algo engraçado com alguém. A desculpa pegou mais ou menos. Os dois perceberam e ficaram bravos comigo. Pelo menos pararam de brigar.

