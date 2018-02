De quem é a culpa?

A culpa é de quem? Do técnico Leão e de sua comissão técnica que parecem não dar jeito no time, que parecem não encontrar uma forma clara de o Corinthians jogar nem contra grandes nem contra pequenos nesta temporada? Lembram do susto contra o Pirambu? Ou a culpa é do elenco, fraco, mal preparado fisicamente e eternamente desentrosado? Criticar o Corinthians após a derrota de domingo para o Palmeiras é fácil. Duro é entender o que está errado no Parque São Jorge… Algumas alternativas:

1) O elenco é ruim e está enganando há tempos

2) Leão não tem controle e poder sobre o elenco

3) O grupo, ou seus líderes, querem derrubar o técnico

4) Com salários atrasados, ninguém corre

5) Leão perdeu o encanto pela profissão

6) O preparador físico do clube, Fernando Leão, não consegue recuperar o fôlego dos atletas

7) Um pouco de cada uma das opções

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.