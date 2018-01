De quem foi a culpa?

A culpa foi de quem? Claro, porque alguém do São Paulo tem de pagar o pato pela derrota para o São Caetano sábado. Futebol é assim: não deu certo, crucifica um.

O São Paulo poderia ter entrado em campo com o regulamento debaixo do braço, precisava do empate. Não entrou. Preferiu jogar para frente. Se deu mal. Fez um gol, achou que estava com uma das mãos na taça, e depois amargou virada para jamais esquecer: 4 a 1.

André Dias, o zagueirão que errou na área e tomou chapéu antes do gol de Glaydson, o terceiro do Azulão, foi o vilão? Pode ser. Errou tudo o que podia no Morumbi.

Ou Muricy, que deixou apenas Josué na marcação? Erro grosseiro, de quem deitou falação após a primeira partida: “Fomos melhores, claro. O São Caetano não atacou. Mexer no time por que se todos estavam jogando bem.” Tudo isso mudou sábado. Foi chamado de burro pela torcida.

Faltou então respeito ao clube do ABC? Um pouco.

Aloísio, o atacante arrumador de jogadas que não marca há 14 jogos pouco fez para ajudar o time? Esse não tem culpa. Vive má fase, é verdade, mas tem a confiança do treinador.

Então, se não há culpados, os méritos são todos do São Caetano, que jogou muito mesmo.

