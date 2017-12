De tudo um pouco em Hannover

Aconteceu de tudo um pouco antes, durante e depois da empolgante (????) vitória da Polônia por 2 a 1 sobre a Costa Rica, em Hannover. De manhã, a cidade estava tranqüila, e, de repente, surgiram poloneses de todos os lados, como se fossem formigas… e lotaram o estádio.

No caminho para o estádio, um polonês com chapéu engraçado pediu prá tirar uma foto comigo. “Brasil ! Brasil !”, gritava ele, apontando para a bandeira na camisa do Estado. Naquela hora, me senti uma atração turística…

Já nas tribunas de imprensa, torcedores poloneses assistiram o primeiro tempo inteiro do meu lado (assunto para outro post), sem que nenhum fiscal os incomodasse…

E depois da partida, na sala de imprensa, um repórter de TV da Costa Rica gravava o texto para sua matéria… mas, sem saber o resultado do jogo do Paraguai – que aconteceu mais tarde, mas precisaria aparecer no off -, gravou a reportagem com três finais: empate, vitória ou derrota do Paraguai… ainda bem que ele não tentou adivinhar o resultado. Aí seria demais !

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.