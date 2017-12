Que coisa horrível o time dos Estados Unidos, hein? Tinha até um Dempsey, que fez um gol contra Gana, mas não pode ser comparado com seu homônimo famoso, o Jack Dempsey, um dos maiores da história do boxe. Este era bom. De resto, acho melhor os norte-americanos continuarem apostando no beisebol, basquete, hóquei, futebol americano e, evidentemente, no boxe.

