Pelé disse ontem que também pediu dispensa da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 1966. Precisava de férias, de descanso, de tempo para se recompor. Era Pelé. Por isso, o Rei do Futebol saiu em defesa da dupla Ronaldinho Gaúcho e Kaká, que pediu dispensa da Seleção durante a Copa América. Eram nomes certos na lista de Dunga. Como Pelé era certo na lista de Aimoré Moreira.

Prefiro perder Ronaldinho Gaúcho e Kaká e depois tê-los inteiro em competição mais interessante que usá-los meia boca na Venezuela. Portanto, estou com Pelé e com os meninos. Kaká até que se garantiria no time. Mas Ronaldinho seria uma lástima. Jogador quando não quer jogar, não joga. O futebol tem castigado nossos craques, sempre com compromissos mil na carreira. E aí entram até comerciais e negócios particulares. Tudo bem que isso dá muito dinheiro. Ah, como dá! Mas o cara não é máquina. Precisa dosar sua carreira para que ela siga sempre em ritmo alto, competitivo. Por isso, descanso aos craques já.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.