Desespero ou ignorância histórica?

Como era fácil prever, o clássico Corinthians x Palmeiras foi tenso, emocionante…e muito fraco tecnicamente. O jogo foi decidido no detalhe de um escanteio e uma falha de marcação. E, agora, a pressão mais imediata do rebaixamento passou do Corinthians para o arqui-rival Palmeiras. Mas sabe o que me preocupa? A declaração de Marcelo Vilar dizendo que a partida jogada ontem à noite no Morumbi esteve à altura dos grandes jogos entre os dois times e de toda a tradição que envolve essa rivalidade. Fico na dúvida: essa afirmação é fruto do desespero do técnico do Palmeiras ou apenas ignorância histórica?

