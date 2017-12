Desorganização no estádio em Munique

O Allianz Arena custou 280 milhões de euros e é um dos mais modernos estádios do mundo, além de ser lindo. Apesar disso, houve muita desorganização no estádio de Munique na véspera do jogo entre Brasil e Austrália.

Os problemas começam na sinalização: faltam placas na região para indicar as entradas corretas do estádio. Depois, no acesso da imprensa, é feita revista manual em todos os jornalistas pela equipe de segurança – sem a tecnologia dos detectores de metais, a demora é muito grande.

Além disso, o acesso dos jornalistas à área de entrevistas com os jogadores é restrito. Não cabe todo mundo – após um certo número, os demais são barrados na porta.

Isso tudo num dia de treino. É esperar para ver quando for o jogo do Brasil, quando o número de jornalistas é bem maior.