Rodada final do Campeonato Brasileiro e os flamenguistas de todo o Brasil começam a se dirigir para o Rio de Janeiro. Neste domingo, o clube pode conquistar o título com uma vitória diante do Grêmio no Maracanã. O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ficou animado nesta manhã de sábado por torcedores rubro-negros de Cuiabá.