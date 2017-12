Detalhes de organização

Pode-se pensar que para organizar uma Copa do Mundo “basta” investir milhões na reforma ou construção de estádios modernos. Mas sediar um evento esportivo desse porte exige atenção com inúmeros outros detalhes. Na Alemanha, cada uma das 32 seleções tem um, algumas até dois, campos para treinamento. A equipe de Angola, concentrada em Celle, treina no modesto estádio do Celle FC, equipe amadora da cidade. Dias antes do início dos treinos, os dirigentes angolanos não gostaram do que viram: um gramado esburacado e arquibancadas mal conservadas. A Prefeitura, no entanto, garantiu que tudo estaria pronto no prazo. Dito e feito. É certo que o gramado onde os africanos se preparam para o Mundial tem algumas irregularidades, mas a maioria dos times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro não tem um igual. Em poucos dias, Celle arrumou a casa para Angola jogar. Quem sabe se os dirigentes brasileiros começarem a se mobilizar hoje, em 2014 o País esteja pronto para sediar a Copa…



Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.