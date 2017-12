Diretoria do Palmeiras virou unanimidade

Os dirigentes que comandam o futebol do Palmeiras conseguiram um feito nesta temporada. Foram criticados por torcedores, jornalistas, adversários, jogadores do próprio time e até por colegas de diretoria. Ou seja, ninguém aprovou o trabalho deles.

Os erros foram inúmeros. Desde a constante troca de treinadores (o pior caso foi a saída de Tite) até as contratações erradas. E o resultado foi a péssima campanha no Brasileirão, em que o Palmeiras foi salvo do rebaixamento pela incompetência dos outros (Ponte Preta).

O pior para o torcedor palmeirense é que o cenário não é animador para 2007. Sem dinheiro e no meio do processo eleitoral, o Palmeiras mantém o comando e ainda parece estar longe de começar a fazer o necessário planejamento para o ano que vem.