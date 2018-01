Dirigir o Corinthians é uma fria?

Perguntas do dia: é hoje uma fria ser técnico do Corinthians? O profissional que ocupa esse cargo ganha prestígio ou perde respeito?

Muitos diriam que depende dos resultados.

Mas penso ser uma ótima dirigir o Corinthians.

Primeiro porque se está trabalhando num clube de massa, onde um espirro se torna em minutos uma pneumonia.

Da mesma forma que uma vitória simples ou um gol normal tem o poder de entrar para a história.

O que quero dizer é que tudo o que acontece no Parque São Jorge tem efeito imediato na mídia esportiva, nas discussões de bares, nas viagens de trem.

E seu comandante passa a ganhar os holofotes da imprensa. Gênio e burro na mesma partida.

Repudiado e abraçado na arquibancada.

Por isso, digo que somente os bravos aceitam tal tarefa. Treinar o Corinthians é bem mais que dirigir um time.

É dançar conforme a música e o humor de seus dirigentes, quase sempre confusos e sem direção.

É peitar o torcedor que vez ou outra toma o clube de assalto. É suportar a cara feia de jogadores que vão para o banco. É não entrar nas provocações do são-paulino Marco Aurélio Cunha.

Mas também é ter o reconhecimento imediato a cada boa apresentação do elenco, a cada vitória na temporada.

É ganhar dinheiro. É ir a restaurantes e não parar de dar autógrafos. Nem pagar a conta. É saber viver com a fama e com a imprensa, sempre disposta a lhe fazer perguntas. Enfim, confesso achar que dirigir o Corinthians é um grande barato.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.