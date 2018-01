O futebol é mesmo uma mãe para certos atletas. Muitos têm a segunda chance… O atacante Dodô foi duramente criticado no futebol paulista. Ganhou fama de preguiçoso, desinteressado… Rodou por alguns clubes, saiu e voltou do Brasil, e agora virou craque no Rio. É ele e mais 10 no Botafogo. Vai entender…

