Duas vezes Lula no mesmo dia

A seleção brasileira participou na noite desta quinta-feira, no hotel na Alemanha, de uma videoconferência com o presidente Lula, que falou com o grupo de jogadores diretamente de Brasília. Mas esse não foi o único encontro do dia com Lula, que também apareceu no treino aberto ao público, à tarde, em Offenbach.

Interpretando o presidente Lula, um humorista do programa da TV argentina Showmatch apareceu no treino da seleção. Apesar de não ter contato direto com os jogadores, ele gravou suas piadas na arquibancada do estádio e chamou a atenção de quem estava no local.

Essa não é a primeira vez que o pessoal do Showmatch brinca com a seleção brasileira. No ano passado, eles levaram uma garrafa de água em que o atacante argentino Tevez tinha cuspido para o técnico Parreira beber. Uma história que causou muita polêmica na época. Bem diferente da simpática visita do presidente Lula ao treino em Offenbach.