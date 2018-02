Confesso que esperava um clássico mais equilibrado. Mas todos viram que o otimismo corintiano com a vitória sobre o Pirambu no meio da semana era uma doce ilusão. O Palmeiras deitou e rolou, em especial com Valdívia e Edmundo, que infernizaram aqueles becões pesados do alvinegro. E o que o Corinthians produziu no ataque? Fora uma pressãozinha no começo do segundo tempo, mais nada. E, convenhamos, àquela altura do campeonato, a vaca já tinha ido para o brejo, ou, pelo menos, colocado umas três patinhas no dito cujo.O saldo não poderia ser pior para o Corinthians com a derrota para o maior rival e virtual fim das possibilidades de classificação entre os quatro? Poderia sim, e para isso basta pensar na nova contusão de Nilmar. E agora, Leão?

