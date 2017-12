E agora, Muricy?

Os são-paulinos estão divididos. Uma ala da torcida defende a manutenção do técnico Muricy Ramalho. Dão de ombro para o fato de ele ter comandado mal o time contra o São Caetano, na semifinal do Paulista, e agora diante do Grêmio, no Olímpico, na eliminação da Libertadores. Essa turma acha que o treinador, de pouco mais de um ano e meio no cargo, ainda tem muito a dar ao time.

A outra ala pede a cabeça de Muricy já. Diz que ele insiste em aproveitar alguns jogadores na equipe, como Hugo e Souza (este em má fase) e já não merece mais a confiança da arquibancada. Futebol é assim mesmo. E torcedor também. Sem querer ser advogado de Muricy, acho que não há melhor treinador hoje no mercado. Então cabe a pergunta ao que pedem sua demissão: quem poderia comandar o Tricolor no Brasileiro?

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.