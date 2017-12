É fácil reconhecer o pessoal do Estadão

A equipe de repórteres do Grupo Estado na Copa tem um uniforme: camisa azul, com a bandeira do Brasil no peito e nas costas. Além disso, todos carregam, pendurada no pescoço, a enorme credencial da Fifa. Assim, fica fácil ser reconhecido no meio da multidão.

Por conta disso, quando um alemão mais empolgado vê alguém da uniformizada equipe do Grupo Estado logo grita “Brasil!”, mostrando muita simpatia com os brasileiros. Pelo menos, tem sido assim com o pessoal do Estadão.