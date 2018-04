E o favorito ao título do Paulistão é o…

A equipe de esportes do estadao.com.br, limao.com.br; O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde apontou os favoritos para se classificarem para as semifinais do Campeonato Paulista, e também os clubes com maiores chances de acabarem na zona de rebaixamento.

CLUBES COM MAIS CHANCES DE IR ÀS SEMIFINAIS

Palmeiras – 17 votos

Santos – 17 votos

São Paulo – 16 votos

Corinthians – 15 votos

Ponte Preta – 4 votos

Portuguesa – 3 votos

Mirassol – 2 votos

Barueri – 1 voto

Botafogo-SP – 1 voto

CLUBES COM MAIS CHANCES DE CAIR PARA A A-2

Oeste – 16 votos

Sertãozinho – 15 votos

Rio Claro – 12 votos

Monte Azul – 8 votos

Rio Branco – 6 votos

Mogi Mirim – 5 votos

Mirassol – 3 votos

Barueri – 3 votos

Ituano – 3 votos

Botafogo-SP – 2 votos

Paulista – 2 votos

Bragantino – 1 voto

Para você, quais são os favoritos no Paulistão?