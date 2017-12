E se fosse Palmeiras e Corinthians…

Na manhã desta segunda-feira, a estação central de trem em Frankfurt estava cheia de torcedores. A maioria era de japoneses e australianos, duas seleções que iriam se enfrentar mais tarde, em Kaiserslautern – vitória de virada da Austrália, por 3 a 1, pelo mesmo grupo do Brasil.

Mas a convivência entre as duas torcidas, mesmo momentos antes do jogo entre Austrália e Japão, foi completamente pacífica, em clima de confraternização. Bem diferente do que acontece no Brasil quando vão jogar, por exemplo, rivais como Palmeiras e Corinthians e os torcedores dos dois times não podem nem se encontrar numa estação de metrô.