Edno aguentará a pressão no Corinthians?

O Corinthians confirmou o acerto com o meia-atacante Edno para o restante do Brasileirão e a Copa Libertadores 2010. O contrato do jogador é de quatro anos, mas ele deve ser negociado ao final da competição sul-americana.

Edno é um bom jogador. Contudo, sofreu com a pressão da torcida da Portuguesa – o atleta deixou o clube após o episódio com homens armados nos vestiários da equipe no Canindé.

Alguém poderia avisar o Edno que a pressão no Corinthians nem se compara à pressão da Portuguesa. No ano do centenário, então, o título da Libertadores é visto como principal objetivo, quase uma obrigação.

E para conquistar o sonho da Libertadores, o Corinthians precisa de jogadores preparados para suportar pressões.