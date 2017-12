Estava na sala de imprensa de Portugal, quando vi um repórter japonês agachado, de quatro, com uma bandeja na mão. Pensei que estava passando mal, mas quando cheguei perto notei que ele estava segurando um copinho, feito por ele mesmo com as folhas de uma revista, pegando os restos de seu lanche. Vivendo e aprendendo.

