Elogios ao Brasil… e às brasileiras

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) visitou o Rio nesta quarta-feira. Ele conheceu as instalações que abrigarão os Jogos de 2016 e no fim da tarde conversou rapidamente com os jornalistas.

Diplomático, o alemão teceu muitos elogios ao trabalho que está sendo desenvolvido no Rio. E, antes de ir para o aeroporto, elogiou também uma das recepcionistas da sede do Comitê Rio 2016. “Você é muito simpática. Continue recebendo todo mundo com esse sorriso”, disse o dirigente.

Minutos mais tarde, em conversa com a reportagem do Estado, Alexsandra Moreira, a recepcionista que recebeu o elogio do presidente do COI, se disse surpresa pela atitude. “Não esperava que ele fosse parar para falar comigo. Foi super simpático. Adorei, fiquei muito feliz”, garantiu.